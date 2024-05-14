Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше, о чем сообщает The New York Times, пишет УНН.

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По данным издания, "как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, генерал Буданов сказал, что считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью растянуть... резервы украинских солдат и отвлечь их от боев в других местах".

Именно это и происходит сейчас, признал он, пишет издание.

Генерал Буданов сказал, что целью россиян на северо-востоке было посеять панику и замешательство в регионе. "На данный момент наша задача - стабилизировать линию, а затем начать отбрасывать их через границу", - сказал он, добавив, что приток украинских резервов сумел "частично нарушить их планы".

Генерал Буданов сказал, что "ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска сделают сильный толчок в направлении Сум, города примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова", пишет издание.

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