Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов

На Харьковщине продолжаются контрударные действия Сил обороны, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится результатов Украины - украинские военные уничтожают пехоту оккупанта и технику. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Доклады Главкома и министра обороны по ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковщина - продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов - мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику", - сообщил Зеленский.

На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Зеленский поблагодарил воинов, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

"В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно - Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению. Мы фиксируем также вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно понятна - сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донецкой области", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщал, что Украинские подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска. Началось боевое столкновение в районе Старицы.