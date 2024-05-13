3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессииЭксклюзив
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На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"
Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".
Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один
Российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей, что заставило их эвакуироваться.
Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство своей жены Салтанат Нукеновой, а его брат Бахытжан Байжанов получил 4 года за сокрытие убийства.
Клиническую больницу "Феофания", "Поликлинику №2" и бывшую "Поликлинику №1" предлагают передать в подчинение Минветеранов Украины
Государственную клиническую больницу "Феофания", Государственный "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" и Государственное учреждение "Поликлиника №2" призывают передать в подчинение министерства по делам ветеранов Украины.
Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского - СМИ
Небольшой украинский банк "Альянс" может быть выведен с рынка Национальным банком из-за отказа выполнять свои обязательства по гарантии, выданной компании Игоря Коломойского для оплаты электроэнергии, полученной от "Укрэнерго", что привело к прямым убыткам для государственного предприятия.
"Переход страны к военному коммунизму": в ОП объяснили, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в российском правительстве
Михаил Подоляк объяснил, что кремль все больше изолирует рф, переходит к милитаризованной экономике для "войны" и перераспределяет власть среди ближайшего окружения Путина. Также последние кадровые изменения свидетельствуют о растущем недоверии внутри путинского режима.
Средняя температура в апреле этого года побила предыдущий рекорд 2016 года
Апрель 2024 года стал самым теплым апрелем за всю историю наблюдений в мире: температура была на 0,67°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,14°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. В то же время, это сопровождалось экстремальными погодными явлениями во всем мире.
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз используют 3D-сканирование, аэросъемку и другие методы для точной фиксации и документирования разрушений, вызванных российской агрессией, для использования в качестве доказательств в будущих судах.
Глава правительства Швеции не исключает размещения в свой стране ядерного оружия США
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допускает возможность размещения американского ядерного оружия в Швеции во время войны, несмотря на то, что ранее выступал против этого.
Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек
Сильные дожди вызвали масштабное наводнение в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в результате которого 147 человек погибли, 806 получили ранения, 127 пропали без вести, более 2 миллионов пострадали, а сотни городов оказались под водой.