На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  29876 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  102821 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  102908 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  158074 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207649 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213779 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205366 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159681 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151837 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131235 просмотра

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9 мая 2024, 10:03  •  281374 просмотра

На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

Война •   •  4389 просмотра
На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один

Российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей, что заставило их эвакуироваться.

Война •   •  4552 просмотра
Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один

Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство своей жены Салтанат Нукеновой, а его брат Бахытжан Байжанов получил 4 года за сокрытие убийства.

Новости Мира •   •  4396 просмотра
Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Клиническую больницу "Феофания", "Поликлинику №2" и бывшую "Поликлинику №1" предлагают передать в подчинение Минветеранов Украины

Государственную клиническую больницу "Феофания", Государственный "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" и Государственное учреждение "Поликлиника №2" призывают передать в подчинение министерства по делам ветеранов Украины.

Общество •   •  5682 просмотра
Клиническую больницу "Феофания", "Поликлинику №2" и бывшую "Поликлинику №1" предлагают передать в подчинение Минветеранов Украины

Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского - СМИ

Небольшой украинский банк "Альянс" может быть выведен с рынка Национальным банком из-за отказа выполнять свои обязательства по гарантии, выданной компании Игоря Коломойского для оплаты электроэнергии, полученной от "Укрэнерго", что привело к прямым убыткам для государственного предприятия.

Экономика •   •  4939 просмотра
Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского - СМИ

"Переход страны к военному коммунизму": в ОП объяснили, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в российском правительстве

Михаил Подоляк объяснил, что кремль все больше изолирует рф, переходит к милитаризованной экономике для "войны" и перераспределяет власть среди ближайшего окружения Путина. Также последние кадровые изменения свидетельствуют о растущем недоверии внутри путинского режима.

Новости Мира •   •  4403 просмотра
"Переход страны к военному коммунизму": в ОП объяснили, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в российском правительстве

Средняя температура в апреле этого года побила предыдущий рекорд 2016 года

Апрель 2024 года стал самым теплым апрелем за всю историю наблюдений в мире: температура была на 0,67°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,14°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. В то же время, это сопровождалось экстремальными погодными явлениями во всем мире.

Общество •   •  4923 просмотра
Средняя температура в апреле этого года побила предыдущий рекорд 2016 года

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз используют 3D-сканирование, аэросъемку и другие методы для точной фиксации и документирования разрушений, вызванных российской агрессией, для использования в качестве доказательств в будущих судах.

Война •   •  29876 просмотра
Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Глава правительства Швеции не исключает размещения в свой стране ядерного оружия США

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допускает возможность размещения американского ядерного оружия в Швеции во время войны, несмотря на то, что ранее выступал против этого.

Новости Мира •   •  5414 просмотра
Глава правительства Швеции не исключает размещения в свой стране ядерного оружия США

Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек

Сильные дожди вызвали масштабное наводнение в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в результате которого 147 человек погибли, 806 получили ранения, 127 пропали без вести, более 2 миллионов пострадали, а сотни городов оказались под водой.

Новости Мира •   •  5128 просмотра
Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек