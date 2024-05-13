На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

В оперативно-тактической группировке войск (ОТГВ) "Харьков" сменили командующего - им стал заместитель начальника Генштаба ВСУ Михаил Драпатый. Об этом Суспільному сообщили источники в Генштабе, передает УНН.

"Драпатый заменит Юрия Галушкина, который стал командующим ОТГВ "Харьков" в начале апреля 2024 года", - сообщают источники в Генштабе.

Отмечается, что когда началась российская вооруженная агрессия против Украины, Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады (в/ч А2167, г. Белая Церковь). Уже в середине апреля 2014-го 72 ОМБр в полном составе находилась на Востоке Украины и была готова к выполнению боевых задач.

Под командованием Драпатого 2-й батальон 72-й ОМБр в мае 2014 года вошел в Мариуполь на бронетехнике для усиления подразделений.

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В августе 2016-го Драпатого назначили командиром 58 отдельной мотопехотной бригады (со штабом в Конотопе на Сумщине), которая в то время выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области. С июля 2017 года он непосредственно в зоне проведения АТО руководил действиями 58 ОМПБр в районе Бахмутской трассы.

В августе 2019 года 58 бригада получила другого командира. Сам Драпатий начал двухлетнее обучение слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января Драпатий 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Он известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины. В феврале 2024-го его назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины".

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