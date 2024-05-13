Сили оборони потіснили окупантів та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська - Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відтіснили російські війська і проводять зачистку північних околиць Вовчанська на Харківському напрямку в умовах триваючих боїв.
На Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Українські підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська. Розпочалось бойове зіткнення в районі Стариці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Зокрема, українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.
На Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця
Зазначається, що загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.
Доповнення
Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомляв раніше, що на Харківщині ситуація більш-менш стабілізована. Проте росіяни перетворюють Вовчанськ на Бахмут або Мар'їнку.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що приблизно ще 200 людей мають виїхати з міста Вовчанськ. Евакуація продовжується на тлі атак російських загарбників. ЗСУ стримують ворога на підходах до міста, але окупанти не припиняють спроб знищити цивільну інфраструктуру.