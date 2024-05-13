Евакуація з Вовчанську продовжується, зс рф також не припиняє обстріли, але українські захисники стримують ворога - Синєгубов
Київ • УНН
Через російські обстріли з Вовчанська потрібно евакуювати ще близько 200 людей. Українські захисники стримують ворога на підступах до міста.
Приблизно ще 200 людей мають виїхати з міста Вовчанськ. Евакуація продовжується на тлі атак російських загарбників. ЗСУ стримують ворога на підходах до міста, але окупанти не припиняють спроб знищити цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив на свої сторінці у соцмережі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанськ, разом із Національною поліцією організовуємо евакуацію. Приблизно ще 200 людей мають ще виїхати.
Синєгубов зазначив, що ворог обстрілює все місто фактично знищуючи цивільну інфраструктуру. За словами голова обласної військової адміністрації, українські воїни стримують ворога на всіх підходах до самого міста Вовчанськ.
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