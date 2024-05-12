На Харківщині збільшилася "сіра зона", основне завдання стабілізувати лінію фронту - Синєгубов

ukenru
14:28 • 56871 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 60343 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 71601 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 69478 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 82087 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 89659 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 120174 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139721 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141298 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 265615 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.5 м/с
39 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 62314 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 53661 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 64422 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 57309 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 50959 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 56797 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 265566 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 375735 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 389691 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 303980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 21247 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 20825 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 67581 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 83543 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 94372 перегляди
Актуальне
На Харківщині збільшилася "сіра зона", основне завдання стабілізувати лінію фронту - Синєгубов

На Харківщині збільшилася "сіра зона", основне завдання стабілізувати лінію фронту - Синєгубов

Київ • УНН

 • 32011 перегляди

У Харківській області збільшилася "сіра зона", все більше населених пунктів зазнають активних бойових дій, що робить стабілізацію лінії фронту головним завданням для українських сил.

Наразі основне завдання це стабілізувати лінію фронту, тому що в Харківській області збільшилася "сіра зона", кількість населених пунктів на яких безпосередньо ведуться активні бойові дії. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог продовжує своє намагання просунутися вглиб нашої території харківської. Наші воїни по Слобожанському напрямку по півночі нашої території відбили 13 ворожих атак,

- сказав Синєгубов.

Деталі

За його словами, ворог атакує так само і по Куп'янському напрямку, там українські воїни відбили 19 ворожих атак.

Наразі основне завдання це стабілізувати лінію фронту, тому що у нас дійсно збільшилася "сіра зона", збільшилася кількість населених пунктів на територіях на яких безпосередньо ведуться активні бойові дії. Тобто наші воїни намагаються тримати свої позиції, ворог успіхів істотних по цих фактично територіях не має, проте ситуація дійсно доволі важка, але повністю контрольована нашими військами

- розповів Синєгубов.

Він зазначив, що по Вовчанському напрямку так само, ситуація доволі важка, однак українські воїни продовжують там оборонну операцію тримаючи свої позиції. З Вовчанського напрямку йде найбільша евакуація мирного населення.

Загалом він зазначив, що наразі ведуться активні бойові дії."Ми там проводимо оборонну операцію наразі й намагаємося стабілізувати лінії фронту", - сказав Синєгубов.

Окрім того, він повідомив у Telegram, що окупанти продовжують обстріли цивільного населення.

За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років,

- написав Синєгубов.

Він повідомив, що у Вовчанську залишається до 500 людей.

"Дані оновлюються", - додав він.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв сьогодні, 12 травня, що на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.

DeepState повідомляє, що на передовій рф окупувала Стрелечую, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку.

Представник ГУР Юсов заявляв, що активізація бойових дій рф в Харківській області розпочалися за графіком про який ГУР було відомо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
telegramTelegram
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40