На Харківщині збільшилася "сіра зона", основне завдання стабілізувати лінію фронту - Синєгубов

Наразі основне завдання це стабілізувати лінію фронту, тому що в Харківській області збільшилася "сіра зона", кількість населених пунктів на яких безпосередньо ведуться активні бойові дії. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог продовжує своє намагання просунутися вглиб нашої території харківської. Наші воїни по Слобожанському напрямку по півночі нашої території відбили 13 ворожих атак, - сказав Синєгубов.

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За його словами, ворог атакує так само і по Куп'янському напрямку, там українські воїни відбили 19 ворожих атак.

Наразі основне завдання це стабілізувати лінію фронту, тому що у нас дійсно збільшилася "сіра зона", збільшилася кількість населених пунктів на територіях на яких безпосередньо ведуться активні бойові дії. Тобто наші воїни намагаються тримати свої позиції, ворог успіхів істотних по цих фактично територіях не має, проте ситуація дійсно доволі важка, але повністю контрольована нашими військами - розповів Синєгубов.

Він зазначив, що по Вовчанському напрямку так само, ситуація доволі важка, однак українські воїни продовжують там оборонну операцію тримаючи свої позиції. З Вовчанського напрямку йде найбільша евакуація мирного населення.

Загалом він зазначив, що наразі ведуться активні бойові дії."Ми там проводимо оборонну операцію наразі й намагаємося стабілізувати лінії фронту", - сказав Синєгубов.

Окрім того, він повідомив у Telegram, що окупанти продовжують обстріли цивільного населення.

За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років, - написав Синєгубов.

Він повідомив, що у Вовчанську залишається до 500 людей.

"Дані оновлюються", - додав він.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв сьогодні, 12 травня, що на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.

DeepState повідомляє, що на передовій рф окупувала Стрелечую, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку.

Представник ГУР Юсов заявляв, що активізація бойових дій рф в Харківській області розпочалися за графіком про який ГУР було відомо.