Сирський: зупинені спроби росіян прорвати українську оборону, на Харківщині тривають бої у прикордонних районах
Київ • УНН
російські спроби прорвати українську оборону зупинені, але запеклі бої тривають у Харківській області вздовж кордону з рф.
Українські військові зупинили спроби армії рф прорвати оборону на фронті. Наразі на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у неділю у Telegram, передає УНН.
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За словами Сирського, ситуація на фронті залишається загостреною. Противник активно атакує українські війська на декількох напрямках з метою просування вглиб.
Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено
За його словами, працює українська розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем.
Сирський вказав, що Україна знає плани ворога і гнучко реагує на всі його дії. Головнокомандувач запевнив, що для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові.
Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження
За його словами, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення.
На Краматорському напрямку, зі слів Сирського, противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.
Втім Сирський наголосив, що попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.
Окупанти отримали завдання максимально тиснути по всьому фронту - Назаренко12.05.24, 09:51 • 77517 переглядiв