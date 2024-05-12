Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  116011 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  176664 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  187594 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  188304 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157226 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150761 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130644 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133175 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122199 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168200 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Мужчине, который взорвал гранату в Броварах, ранив полицейского, сообщено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

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рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

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На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

Украинцы, которые имеют разрешение на проживание и работу в Германии, смогут оставаться и работать в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

Российские войска пытаются изолировать поле боя к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск в Харьковской области, разрушая мосты, чтобы отрезать украинские войска и линии связи в этом районе.

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В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

ГУР атаковал три военных объекта в россии - нефтеперерабатывающий завод в волгоградской области, новолипецкий металлургический комбинат и нефтебазу "Калуганефтепродукт".

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ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от западных союзников, таких как Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, в июне-июле, сообщает Reuters.

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Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле