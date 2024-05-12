В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах
В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые
На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП
На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон
Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии
В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области
ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник
Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле
Популярные
День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа
США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах
Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах
российские попытки прорвать украинскую оборону остановлены, но ожесточенные бои продолжаются в Харьковской области вдоль границы с рф.
В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые
По меньшей мере 3 человека погибли и 10 получили ранения в результате обвала подъезда жилого дома в российском городе белгород.
На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек
Более 4 000 человек эвакуированы из районов Харьковской области, где Россия активизировала боевые действия за последние два дня.
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении
Мужчине, который взорвал гранату в Броварах, ранив полицейского, сообщено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП
Российские войска 2 202 раза обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 22 гражданских объекта, в частности жилые дома, объект инфраструктуры, предприятие и линию электропередач.
На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон
Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Павлоградском районе Днепропетровской области.
Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии
Украинцы, которые имеют разрешение на проживание и работу в Германии, смогут оставаться и работать в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области
Российские войска пытаются изолировать поле боя к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск в Харьковской области, разрушая мосты, чтобы отрезать украинские войска и линии связи в этом районе.
ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник
ГУР атаковал три военных объекта в россии - нефтеперерабатывающий завод в волгоградской области, новолипецкий металлургический комбинат и нефтебазу "Калуганефтепродукт".
Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле
Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от западных союзников, таких как Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, в июне-июле, сообщает Reuters.