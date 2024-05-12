Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах

Украинские военные остановили попытки армии рф прорвать оборону на фронте. Сейчас на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с рф. Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье в Telegram, передает УНН.

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По словам Сырского, ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует украинские войска на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь.

Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены - сообщил Сырский.

По его словам, работает украинская разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем.

Сырский указал, что Украина знает планы врага и гибко реагирует на все его действия. Главнокомандующий заверил, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые.

На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения - рассказал Сырский.

По его словам, на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других - Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.

На Краматорском направлении, по словам Сырского, противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки.

Впрочем Сырский отметил, что несмотря на сложную ситуацию на фронте проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад.

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