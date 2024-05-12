Оккупанты получили задание максимально давить по всему фронту - Назаренко

Подразделения оккупационных войск получили задание максимально давить по всему фронту, в частности по Бахмутскому направлению. россияне ежедневно пробуют продвигаться не в одно место, а в несколько одновременно максимально широким фронтом. Об этом сообщил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Мы понимаем, что подразделения оккупационных войск по всему фронту, в частности по Бахмутскому направлению получили задачу максимального давления... Все их подразделения получили задачу пробовать продвигаться каждый на своем направлении и таких попыток продвижения ежедневно по всему фронту, по всему востоку, по всему Бахмутскому направлению может быть десятки и десятки. То есть сегодня одна посадка, завтра другая посадка. Или сегодня один населенный пункт, или другой населенный пункт. И так они ежедневно пробуют не в одно место, а в несколько одновременно продвигаться максимально широким фронтом", - рассказал Назаренко.

Он отметил, что большинство этих вражеских попыток отбиваются.

"Более половины этих попыток врага обнаруживаются еще на этапе, когда они накапливаются, в частности они используют легкую бронетехнику, когда они сопровождают штурмы несколькими единицами танков, то соответственно те группы обнаруживаются и начинается наноситься огневое поражение еще до момента того, как они добрались до своей новой линии и соответственно большинство попыток штурма врага отбиваются, или отсекаются, или останавливаются еще на моменте, когда они не начинали фактически штурмовать. Но мы понимаем, что враг использует не только эту тактику. Он использует и пехотные штурмы, и пехотные штурмы малыми группами", - сказал Назаренко.

Дополнение

9 мая спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что самая сложная ситуация на востоке на Авдеевском направлении.