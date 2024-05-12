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Окупанти отримали завдання максимально тиснути по всьому фронту - Назаренко

Окупанти отримали завдання максимально тиснути по всьому фронту - Назаренко

Київ • УНН

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Підрозділи російсько-окупаційних військ отримали завдання чинити максимальний тиск по всій лінії фронту, особливо на Бахмутському напрямку, намагаючись просунутися максимально широким фронтом.

Підрозділи окупаційних військ отримали завдання максимально тиснути по всьому фронту, зокрема по Бахмутському напрямку. росіяни щодня пробують просуватися не в одне місце, а в декілька одночасно максимально широким фронтом. Про це повідомив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Ми розуміємо, що підрозділи окупаційних військ по всьому фронту, зокрема по Бахмутському напрямку отримали завдання максимального тиску...Всі їх підрозділи отримали завдання пробувати просуватися кожен на своєму напрямку й таких спроб просування щодня по всьому фронту, по всьому сходу, по всьому Бахмутському напрямку може бути десятки й десятки. Тобто сьогодні одна посадка, завтра інша посадка. Чи сьогодні один населений пункт, чи інший населений пункт. І так вони щодня пробують не в одне місце, а в декілька одночасно просуватися максимально широким фронтом", - розповів Назаренко.

Він зазначив, що більшість цих ворожих спроб відбиваються.

"Більше половини цих спроб ворога виявляються ще на етапі, коли вони накопичуються, зокрема вони використовують легку бронетехніку, коли вони супроводжують штурми декількома одиницями танків, то відповідно ті групи виявляються й починається завдаватися вогневе ураження ще до моменту того, як вони дісталися до своєї нової лінії і відповідно більшість спроб штурми ворога відбиваються, або відсікаються, або зупиняються ще на моменті, коли вони не починали фактично штурмувати. Але ми розуміємо, що ворог використовує не тільки цю тактику. Він використовує і піхотні штурми, і піхотні штурми малими групами", - сказав Назаренко.

Доповнення

9 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що найскладніша ситуація на сході на Авдіївському напрямку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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