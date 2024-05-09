На Авдіївському напрямку загострилася обстановка, тривають важкі бої - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Найскладніша ситуація на Авдіївському напрямку, де тривають запеклі бої, але ситуація повністю контролюється Силами оборони, незважаючи на спроби російських окупантів перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.
Найскладніша ситуація на сході на Авдіївському напрямку. Обстановка відносно загострилася, тривають важкі бої, проте ситуація повністю контрольована Силами оборони. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ворог тисне на усіх напрямках, ситуація на фронті наступна – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" найспекотніші напрямки – це Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський
За його словами, Сили оборони стримують російських окупантів, відбивають штурми ворога, який не полишив свій намір щодо захоплення українських територій та кидає усі сили на просування.
Наразі найскладніша ситуація на сході – це на Авдіївському напрямку, обстановка відносно загострилася, тривають важкі бої, проте повністю контрольована Силами оборони. Ворог намагається перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на цих напрямках про які я казав та створити значну перевагу в силах та засобах
Він зазначив, що по лінії фронту відбувається динамічна зміна обстановки.
Російська армія не припиняє спроб надалі штурмувати наші позиції використовуючи при цьому артилерію, танки та безпілотники різних типів, класів, а також авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів
Доповнення
Генштаб повідомляв, що протягом минулої доби, 8 травня на Авдіївському напрямку українські військові відбили 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.
Волошин про росіян, яких заблокували на заводі в Красногорівці: перебувають у складному становищі09.05.24, 15:45 • 17455 переглядiв