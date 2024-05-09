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Волошин про росіян, яких заблокували на заводі в Красногорівці: перебувають у складному становищі

Волошин про росіян, яких заблокували на заводі в Красногорівці: перебувають у складному становищі

Київ • УНН

 • 17456 перегляди

російські окупанти опинилися в пастці на вогнетривкому заводі в Красногорівці без боєприпасів та шляхів постачання після того, як українські війська відрізали їм логістику.

російські окупанти, які заховалися на території залишків вогнетривкого заводу в Красногорівці, перебувають у складному становищі. Сили оборони відрізали їм всі логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу та підходи до заводу. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

Був прорив штурмової групи на сході Красногорівки, вони заховалися на території залишків вогнетривкого заводу, перебувають наразі у складному становищі, адже практично вони позбавлені повністю постачанням боєкомплектом та підтримкою бронетехніки. Наші воїни відрізали їм всі логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу та підходи до заводу 

- розповів Волошин.

За його словами, українські захисники стримують просування противника в глиб міста, і ситуація повністю знаходиться під українським контролем.

"Місто перебуває повністю під контролем підрозділів одного із з’єднань – це 59-та окрема механізована бригада імені Якова Гандзюка ЗСУ. Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог тут не мав", - сказав Волошин.

Доповнення

російські сили намагалися прорватися на бронетехніці та мотоциклах у Красногорівку, але залишились без підтримки і боєприпасів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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