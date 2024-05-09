Волошин про росіян, яких заблокували на заводі в Красногорівці: перебувають у складному становищі
Київ • УНН
російські окупанти опинилися в пастці на вогнетривкому заводі в Красногорівці без боєприпасів та шляхів постачання після того, як українські війська відрізали їм логістику.
російські окупанти, які заховалися на території залишків вогнетривкого заводу в Красногорівці, перебувають у складному становищі. Сили оборони відрізали їм всі логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу та підходи до заводу. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.
Був прорив штурмової групи на сході Красногорівки, вони заховалися на території залишків вогнетривкого заводу, перебувають наразі у складному становищі, адже практично вони позбавлені повністю постачанням боєкомплектом та підтримкою бронетехніки. Наші воїни відрізали їм всі логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу та підходи до заводу
За його словами, українські захисники стримують просування противника в глиб міста, і ситуація повністю знаходиться під українським контролем.
"Місто перебуває повністю під контролем підрозділів одного із з’єднань – це 59-та окрема механізована бригада імені Якова Гандзюка ЗСУ. Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог тут не мав", - сказав Волошин.
Доповнення
російські сили намагалися прорватися на бронетехніці та мотоциклах у Красногорівку, але залишились без підтримки і боєприпасів.