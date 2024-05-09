Волошин о россиянах, которых заблокировали на заводе в Красногоровке: находятся в сложном положении

российские оккупанты, которые спрятались на территории остатков огнеупорного завода в Красногоровке, находятся в сложном положении. Силы обороны отрезали им все логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Был прорыв штурмовой группы на востоке Красногоровки, они спрятались на территории остатков огнеупорного завода, находятся сейчас в сложном положении, ведь практически они лишены полностью снабжением боекомплектом и поддержкой бронетехники. Наши воины отрезали им все логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу - рассказал Волошин.

По его словам, украинские защитники сдерживают продвижение противника в глубь города, и ситуация полностью находится под украинским контролем.

"Город находится полностью под контролем подразделений одного из соединений - это 59-я отдельная механизированная бригада имени Якова Гандзюка ВСУ. Никаких территориальных успехов за последние дни враг здесь не имел", - сказал Волошин.

Дополнение

российские силы пытались прорваться на бронетехнике и мотоциклах в Красногоровку, но остались без поддержки и боеприпасов.