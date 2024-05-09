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У районі Красногорівки відбулось 11 штурмів, 2 зустрічних бої та близько 20 скидів ворожих БПЛА – Волошин

У районі Красногорівки відбулось 11 штурмів, 2 зустрічних бої та близько 20 скидів ворожих БПЛА – Волошин

Київ • УНН

 • 18118 перегляди

11 штурмів, 2 контратаки та близько 20 вильотів ворожих БПЛА відбулися в районі Красногорівки, де російсько-терористичні війська безуспішно намагалися прорватися на бронетехніці та мотоциклах, але Збройні сили України контролюють ситуацію.

російські сили намагалися прорватися на бронетехніці та мотоциклах у Красногорівку, але залишились без підтримки і боєприпасів. Бої тривають, проте ЗСУ контролюють ситуацію. Про це розповів ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.

У районі Красногорівки відбулось 11 штурмів, 2 зустрічних бої та близько 20 скидів ворожих БПЛА. росіяни не полишають спроб взяти місто малими штурмовими групами, час від час поодинокі групи намагаються заходити на східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Та все ж, у більшості випадків вони пересуваються пішки або на мотоциклах

- каже Волошин.

Він розповів, що ЗСУ знищує ворога артилерією та мінометним вогнем. Майже всі ворожі групи були знищені, а ті, які встигли зайти, заховалися на залишках одного із заводів без постачання боєкомплекту.

Майже всі групи, які прорвались до Красногорівки та до заводу, були ліквідовані, а ті які залишились - приречені, адже позбавлені постачання БК та підтримки бронетехніки. Наразі там тривають бої, ЗСУ стримують ворога та повністю контролюють ситуацію на цьому напрямку

- додав речник.

Нагадаємо

Кількість бойових зіткнень на Східному фронті різко зросла з 84 до 146 за добу, особливо в районі проведення операції Об'єднаних сил "Хортиця", що пов'язано зі сприятливими погодними умовами, подовженням світлового дня та дедлайнами російської армії.

Донеччина: на Новожеланне рф скинула керовану авіабомбу, Красногорівка - під цілодобовими ворожими обстрілами28.04.24, 13:59 • 20226 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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