У районі Красногорівки відбулось 11 штурмів, 2 зустрічних бої та близько 20 скидів ворожих БПЛА – Волошин

російські сили намагалися прорватися на бронетехніці та мотоциклах у Красногорівку, але залишились без підтримки і боєприпасів. Бої тривають, проте ЗСУ контролюють ситуацію. Про це розповів ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.

У районі Красногорівки відбулось 11 штурмів, 2 зустрічних бої та близько 20 скидів ворожих БПЛА. росіяни не полишають спроб взяти місто малими штурмовими групами, час від час поодинокі групи намагаються заходити на східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Та все ж, у більшості випадків вони пересуваються пішки або на мотоциклах

Він розповів, що ЗСУ знищує ворога артилерією та мінометним вогнем. Майже всі ворожі групи були знищені, а ті, які встигли зайти, заховалися на залишках одного із заводів без постачання боєкомплекту.

Майже всі групи, які прорвались до Красногорівки та до заводу, були ліквідовані, а ті які залишились - приречені, адже позбавлені постачання БК та підтримки бронетехніки. Наразі там тривають бої, ЗСУ стримують ворога та повністю контролюють ситуацію на цьому напрямку