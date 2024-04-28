Донеччина: на Новожеланне рф скинула керовану авіабомбу, Красногорівка - під цілодобовими ворожими обстрілами
Київ • УНН
Двоє цивільних отримали поранення і кілька житлових будинків було пошкоджено в Донецькій області внаслідок російських обстрілів і ракетних ударів по численних містах і селах.
У Донецькій області за минулу добу зафіксували понад 2 ворожих обстрілів, росіяни атакували 4 населених пункти, двоє жителів регіону зазнали поранень внаслідок російських бомбардувань, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
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За добу поліція зафіксувала 2 061 обстріл по території Донецької області. Війська рф, як вказано, атакували 4 населених пункти: міста Красногорівка, Сіверськ, села Новожеланне, Озерне. Пошкоджено 5 житлових будинків і автомобіль. Зокрема:
- На Новожеланне росія скинула керовану авіабомбу «УМПБ Д-30СМ» - пошкодила 4 приватних оселі.
- Красногорівка - під цілодобовими обстрілами. Окупанти поранили двох мирних жителів.
- У Сіверську внаслідок ворожого удару руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.