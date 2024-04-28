Донецкая область: на Новожеланное рф сбросила управляемую авиабомбу, Красногоровка - под круглосуточными вражескими обстрелами

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали более 2 вражеских обстрелов, россияне атаковали 4 населенных пункта, двое жителей региона получили ранения в результате российских бомбардировок, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

За сутки полиция зафиксировала 2 061 обстрел по территории Донецкой области. Войска рф, как указано, атаковали 4 населенных пункта: города Красногоровка, Северск, села Новожеланное, Озерное. Повреждены 5 жилых домов и автомобиль. В частности: