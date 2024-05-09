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Кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла у 1,5 рази за добу: з чим пов’язана активізація росіян

Кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла у 1,5 рази за добу: з чим пов’язана активізація росіян

Київ • УНН

 • 19238 перегляди

Кількість бойових зіткнень на Східному фронті різко зросла з 84 до 146 за добу, особливо в районі проведення операції Об'єднаних сил "Хортиця", що пов'язано зі сприятливими погодними умовами, подовженням світлового дня та дедлайнами російської армії.

Кількість бойових зіткнень на Східному фронту різко зросла з 84 до 146 за добу, особливо у зоні ОСУВ "Хортиця". Про це розповів ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.

Цієї доби значно збільшилась кількість бойових зіткнень, по всій лінії фронту – до 146, минулої добою їх було 84. Більшість із цих 146 бойових зіткнень була в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"

- сказав Волошин.

Він розповів, що на Східному фронту найгарячішими напрямками є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський.

На таку активність впливають погодні умови, адже ґрунт вже не такий болотистий, день став довшим, а також певні дедлайни російської армії. Також їхня активізація пов'язана з тим, що вони мали використати "вікно можливостей"

- додав речник.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 478 730 осіб, 7429 танків та сотень одиниць військової техніки.

На фронті на добу 87 бойових зіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку - Генштаб 06.05.24, 19:54 • 29878 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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