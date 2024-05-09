Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян

Количество боевых столкновений на Восточном фронте резко возросло с 84 до 146 за сутки, особенно в зоне ОСУВ "Хортица". Об этом рассказал эфире телемарафона спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает корреспондент УНН.

За эти сутки значительно увеличилось количество боевых столкновений, по всей линии фронта - до 146, за прошедшие сутки их было 84. Большинство из этих 146 боевых столкновений было в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" - сказал Волошин.

Он рассказал, что на Восточном фронте самыми горячими направлениями являются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское.

На такую активность влияют погодные условия, ведь почва уже не такая болотистая, день стал длиннее, а также определенные дедлайны российской армии. Также их активизация связана с тем, что они должны были использовать "окно возможностей" - добавил спикер.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 478 730 человек, 7429 танков и сотен единиц военной техники.

На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб