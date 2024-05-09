Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУЭксклюзив
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"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина
Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших
Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов
Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая
В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова
Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян
Количество боевых столкновений на Восточном фронте резко возросло с 84 до 146 за сутки, особенно в районе проведения операции Объединенных сил "Хортица", что связано с благоприятными погодными условиями, удлинением светового дня и дедлайнами российской армии.
Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне
В Никополе Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 39 и 67 лет получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Эксперты критикуют Национальную академию аграрных наук Украины за постоянные злоупотребления, неэффективное управление земельными ресурсами, унаследованными от советской системы, и отсутствие научной деятельности.
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, что привело к дефициту топлива, а имеющиеся запасы переданы российским военным, в то время как российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов и попытки штурма Белогоровки.
"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина
65-летняя женщина получила ранения, когда российские войска ночью обстреляли село Магдалиновка Запорожского района, повредив жилые дома.
Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших
По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.
Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов
российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 46 взрывов от артиллерийского, минометного и гранатометного огня.
Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный курс на уровне 39,3828 грн/доллар США и 42,31 грн/евро.
В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый
Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру, здания и частную собственность, в результате чего один человек получил ранения.