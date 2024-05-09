Ще плюс 1300 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 478 730 осіб особового складу і 7429 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 478 730 осіб, 7429 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 478 730 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7429 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,
- артилерійських систем – 12340 (+23) од,
- РСЗВ – 1058 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 793 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2192 (+41),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 2027 (+8).
На фронті відбулося 146 бойових зіткнень – Генштаб09.05.24, 07:32 • 39008 переглядiв