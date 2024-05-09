На фронті відбулося 146 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 146 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 60 ракетних ударів, 90 авіаударів та 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
- На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник 4 рази безуспішно атакував позиції наших військ.
Авіація Сил оборони завдали удару по важливому об’єкту противника – Генштаб09.05.24, 07:23 • 122417 переглядiв