Авіація Сил оборони завдали удару по важливому об’єкту противника – Генштаб
Київ • УНН
Повітряні та ракетні війська Збройних Сил України протягом доби завдали ударів по 3 системах протиповітряної оборони Росії, 2 артилерійських установках противника, 10 районах зосередження російських військ та важливому об'єкту противника, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони росіян. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Також було завдано удару по:
- двох артилерійських засобах ворога,
- 10 районах зосередження особового складу росіян,
- одному важливому об’єкту противника.
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