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На фронті за добу понад 120 бойових зіткнень, росіяни активізувались на Оріхівському напрямку - Генштаб

На фронті за добу понад 120 бойових зіткнень, росіяни активізувались на Оріхівському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 23384 перегляди

За минулу добу українські війська відбили 121 бойове зіткнення на різних ділянках фронту, при цьому найбільше обстрілів противник здійснив на Авдіївському та Бахмутському напрямках, а також активізувався на Оріхівському напрямку, що призвело до жертв серед мирного населення та руйнувань інфраструктури.

Протягом доби, 8 травня, на фронті зафіксували 121 бойове зіткнення. Найбільше атак ворог провів на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Водночас ворожі війська активізувались на Оріхівському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Загалом, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури

- заявили в Генштабі.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.  

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. 

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області. 

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На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. 

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. 

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 6 разів намагався прорвати оборону наших військ. 

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. 

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра - здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 

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Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 8 районах зосередження особового складу противника

- підсумували в Генеральному штабі ЗСУ. 

Доповнення

Окрім того, вранці у Генштабі розповіли, що Сили оборони не допустили проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області.

Нагадаємо

Генеральний директор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін заявив, що Україна потроїла виробництво військової техніки, включаючи боєприпаси, артилерійські снаряди, мінометні міни та системи протиповітряної оборони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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