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російський виробник літаків викуповує власну продукцію в країнах азії та Африки, витрачаючи на це сотні мільйонів доларів

російський виробник літаків викуповує власну продукцію в країнах азії та Африки, витрачаючи на це сотні мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 17633 перегляди

За два роки повномасштабної війни російський виробник літаків "яковлєв" імпортував від іноземних партнерів продукцію власного виробництва на суму близько 420 млн доларів, щоб мати можливості прискорити виробництва винищувачів Су-30 та інших військових літаків.

За два роки повномасштабної війни російський виробник літаків Су-30 викупив у зарубіжних партнерів власної продукції майже на 420 млн доларів. Про це спираючись на дані митниці пише видання The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

Після початку повномасштабної війни в Україні російська авіабудівна компанія "яковлєв", до 2023 року вона називалася "іркут", яка випускає винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, викупила у своїх зарубіжних партнерів раніше поставлене їм обладнання на майже 420 млн доларів.

Подібні угоди почалися ще 2021 року, і за останні три роки їхня загальна сума перевищила 900 млн доларів. У 2022 році компанія імпортувала власного обладнання на 322,3 млн доларів, у 2023 році - на 95,1 млн доларів. Переважно це були комплектуючі для виробництва військової авіації, зокрема радіолокаційна апаратура та програмовані контролери. При цьому 2021 року компанія викупила обладнання на 581 млн доларів.

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Як з'ясувало видання, своє обладнання за кордоном також викуповували виробник ракет "НВО машинобудування" і виробник систем навігації "НВП автоматизовані вимірювальні комплекси". З 2021 по 2023 рік ці компанії імпортували своєї продукції з країн Азії та Африки на 25 млн доларів кожна.

Військовий аналітик Давид Шарп, говорячи про можливі причини угод, вказав на складність виробництва літаків. "Бойових літаків російський ВПК здатний давати лише десятки на рік через довгострокове будівництво кожного літака", - пояснив Шарп.

Додамо

Головний військовий літак "яковлєва" - це винищувач Су-30. Армія росії активно використовує його у війні з Україною. За даними Military Balance, до 2024 року у росії було 124 винищувачі Су-30 різних модифікацій. За підрахунками Oryx, на початок 2024 року росія втратила в Україні 11 літаків такого типу, а загалом від початку війни втратила понад 70 військових літаків.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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