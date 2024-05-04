Українські військові знищили російський літак Су-25 у Донецькій області - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський Українські у вечірньому зверненні повідомив, що військовослужбовці 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.
Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині,
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Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків.
Сьогодні зранку була тривала доповідь Олександра Сирського. Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну! Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз,
Нагадаємо
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Кемероном у Києві, де обговорив ситуацію на фронті, постачання військової допомоги та підготовку до майбутніх міжнародних самітів.