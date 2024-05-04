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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский

Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский

Киев  •  УНН

4 мая 2024, 18:17  •  13438 просмотра

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Особенно отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбивание сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области,

- заявил Зеленский.

Детали

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова относительно фронтовых позиций, конкретных действий подразделений, конкретных направлений.

Сегодня утром был длительный доклад Александра Сырского. Главком доложил именно по нашим фронтовым позициям, конкретным действиям подразделений, конкретным направлениям. Спасибо за стойкость каждому нашему воину! Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас,

- заявил Зеленский.

Напомним

Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Кэмероном в Киеве, где обсудил ситуацию на фронте, поставки военной помощи и подготовку к будущим международным саммитам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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