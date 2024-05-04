Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Особенно отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбивание сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области,
Детали
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова относительно фронтовых позиций, конкретных действий подразделений, конкретных направлений.
Сегодня утром был длительный доклад Александра Сырского. Главком доложил именно по нашим фронтовым позициям, конкретным действиям подразделений, конкретным направлениям. Спасибо за стойкость каждому нашему воину! Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас,
Напомним
Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Кэмероном в Киеве, где обсудил ситуацию на фронте, поставки военной помощи и подготовку к будущим международным саммитам.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления
В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб
В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек
В Германии на кандидата от партии Шольца напали во время агитации к выборам в Европарламент
В Минобороны запустили онлайн калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ
Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф
Украинские полярники показали морского леопарда, который нежится на солнышке
В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина
Популярные
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
В россии объявили в розыск президента Зеленского
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления
российские оккупанты будут заставлять жителей временно оккупированных территорий смотреть церемонию так называемой "инаугурации" Путина 7 мая с помощью экранов, установленных в общественных местах, и обязательного просмотра для студентов, бюджетников и других лиц.
В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб
За минувшие сутки произошло 74 боевых столкновения, в ходе которых украинские военные отбили 18 вражеских обстрелов на Авдеевском направлении и многочисленные другие атаки на разных направлениях, нанеся противнику потери.
В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек
Шесть человек, в том числе четыре женщины и двое мужчин, получили ранения в результате российского удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова.
В Германии на кандидата от партии Шольца напали во время агитации к выборам в Европарламент
Кандидат от Социал-демократической партии Германии был избит и серьезно травмирован во время предвыборной агитации к выборам в Европарламент в Дрездене, он был доставлен в больницу.
В Минобороны запустили онлайн калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ
Министерство обороны Украины запустило сайт с онлайн-калькулятором для расчета денежного обеспечения и денежных выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.
Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф
Министерство иностранных дел заявило, что объявление в россии в розыск президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды.
Украинские полярники показали морского леопарда, который нежится на солнышке
Украинские полярники показали морского леопарда, который греется на солнце, несмотря на их приближение на лодке.
В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина
В результате российских обстрелов сел Черкасские Тишки и Одноробовка Харьковской области была ранена 74-летняя женщина, повреждены дома и линии электропередач.