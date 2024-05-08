российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

За два года полномасштабной войны российский производитель самолетов Су-30 выкупил у зарубежных партнеров собственной продукции почти на 420 млн долларов. Об этом опираясь на данные таможни пишет издание The Moscow Times, передает УНН.

Детали

После начала полномасштабной войны в Украине российская авиастроительная компания "яковлев", до 2023 года она называлась "яркут", которая выпускает истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, выкупила у своих зарубежных партнеров ранее поставленное им оборудование на почти 420 млн долларов.

Подобные сделки начались еще в 2021 году, и за последние три года их общая сумма превысила 900 млн долларов. В 2022 году компания импортировала собственного оборудования на 322,3 млн долларов, в 2023 году - на 95,1 млн долларов. Преимущественно это были комплектующие для производства военной авиации, в частности радиолокационная аппаратура и программируемые контроллеры. При этом в 2021 году компания выкупила оборудования на 581 млн долларов.

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Как выяснило издание, свое оборудование за рубежом также выкупали производитель ракет "НПО машиностроения" и производитель систем навигации "НПП автоматизированные измерительные комплексы". С 2021 по 2023 год эти компании импортировали своей продукции из стран Азии и Африки на 25 млн долларов каждая.

Военный аналитик Давид Шарп, говоря о возможных причинах сделок, указал на сложность производства самолетов. "Боевых самолетов российский ВПК способен давать лишь десятки в год из-за долгосрочного строительства каждого самолета", - пояснил Шарп.

Добавим

Главный военный самолет "яковлева" - это истребитель Су-30. Армия россии активно использует его в войне с Украиной. По данным Military Balance, к 2024 году у россии было 124 истребителя Су-30 различных модификаций. По подсчетам Oryx, на начало 2024 года россия потеряла в Украине 11 самолетов такого типа, а всего с начала войны потеряла более 70 военных самолетов.

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