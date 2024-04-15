Норвегия передаст Украине модернизированные самолеты F-16 с более дальними ударными возможностями - глава МИД Норвегии

Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта, поэтому Норвегия передаст Украине обновленные самолеты F-16 с обновленным вооружением. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой рассказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает УНН.

Украина должна усиливать и свой ударный потенциал. Наносить удары за линию фронта и это одна из причин, почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где будем передавать норвежские самолеты, которые обновлены и в хорошей форме. Вместе датскими и нидерландскими партнерами проводится подготовка украинских пилотов. И, возможно, там будут даже более дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины - сказал Эйде.

Он не уточнил, сколько именно самолетов F-16 Норвегия передаст Украине, но подчеркнул, что это будет "значительное количество".

Когда вы спрашиваете сколько будет от Норвегии, не могу вам сказать точное количество, потому что там в том числе и самолеты, которые уже обновлены, в лучшей боевой форме и некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта в том числе. Я здесь буду осторожным. Не скажу точное количество - добавил министр.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде в Киеве, где, в частности, обсудили ход подготовки украинских пилотов для F-16 и передачи этих самолетов.

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