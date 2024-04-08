Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция, которая планирует ликвидировать часть своего авиапарка, может передать Украине более 30 истребителей F-16. Об этом пишет УНН со ссылкой на News Break.

Детали

По данным издания, греческое правительство планирует продать 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации (32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 единицы F-4E PI2000).

Как пишут журналисты, комитет согласовал продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро, еще в прошлом году.

Однако продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящихся на открытом хранении, постоянно ухудшается. При этом отмечается, что стоимость 108 истребителей может составлять примерно от 2 до 2,5 млрд евро.

Совсем другое дело - 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине практически не вызывает сомнений. Напомним, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и сейчас в среднем израсходовали около 60 % предельного срока службы - говорится в материале.

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Дополнение

Кроме того, в издании говорится, что в Греции остается еще 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 - нового строительства, а остальные - модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

Вероятно, их могут продать Украине или Индии, но на это нужно разрешение от Франции.

Напомним

В Воздушных силах ВСУ заявили, что несколько групп украинских пилотов проходят подготовку в разных странах для полетов на истребителях F-16. Две передовые группы в Дании и США уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16.