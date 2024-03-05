В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали
Киев • УНН
Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.
Из-за постоянных российских обстрелов Украина вряд ли может себе позволить построить с нуля инфраструктуру под самолеты F-16, но сейчас идет подготовка и адаптация наших аэродромов к приему самолетов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
Подготовка, строительство, адаптация - это разные вещи. Строить с нуля инфраструктуру, которая есть в ведущих странах, мы сейчас вряд ли можем себе позволить, потому что идут интенсивные боевые действия. Враг не даст сделать какое-то строительство. Вы видите, что обстрелы аэродромов идут постоянно. В нашем варианте - это подготовка и адаптация наших аэродромов, наших оперативных аэродромов к приему F-16. И эта подготовка проводится
Он отметил, что не может рассказать на каком этапе идет подготовка, но добавил, что адаптация аэродромов предусматривает минимальную подготовку взлетно-посадочных полос, чтобы западные самолеты не имели преград для взлетов и посадок с наших аэродромов.
"У нас много оперативных аэродромов, но будут определены те, с которых будут работать F-16. Так же подготовка мест и стоянок этих самолетов должна происходить, как и сейчас происходит с советскими самолетами, которые нас есть на вооружении, путем рассредоточения, маскировки", - добавил Игнат.
Спикер рассказал, что в 2012 и 2018 годах самолеты F-16 и F-15 уже работали с украинских аэродромов, которые покрыты железобетонными плитами, поэтому "никаких вопросов не должно быть относительно того смогут или не смогут взлетать самолеты с наших аэродромов".
Напомним
В конце февраля Юрий Игнат заявлял, что Украина адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16, что позволит выполнять задачи со взлетно-посадочных полос и удерживаться на аэродромах.
В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали
Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.
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