В Україні проходить підготовка і адаптація аеродромів до прийому F-16: Ігнат розповів деталі

Через постійні російські обстріли Україна навряд чи може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки F-16, але наразі триває підготовка і адаптація наших летовищ до прийому літаків. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

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Підготовка, будівництво, адаптація - це є різні речі. Будувати з нуля інфраструктуру, яка є в провідних країнах, ми зараз навряд чи можемо собі дозволити, тому що йдуть інтенсивні бойові дії. Ворог не дасть зробити якесь будівництво. Ви бачите, що обстріли аеродромів йдуть постійно. В нашому варіанті - це підготовка і адаптація наших летовищ, наших оперативних аеродромів до прийому F-16. І ця підготовка проводиться