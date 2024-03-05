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В Україні проходить підготовка і адаптація аеродромів до прийому F-16: Ігнат розповів деталі

Київ • УНН

 • 22256 перегляди

Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків.

В Україні проходить підготовка і адаптація аеродромів до прийому F-16: Ігнат розповів деталі

Через постійні російські обстріли Україна навряд чи може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки F-16, але наразі триває підготовка і адаптація наших летовищ до прийому літаків. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

Підготовка, будівництво, адаптація - це є різні речі. Будувати з нуля інфраструктуру, яка є в провідних країнах, ми зараз навряд чи можемо собі дозволити, тому що йдуть інтенсивні бойові дії. Ворог не дасть зробити якесь будівництво. Ви бачите, що обстріли аеродромів йдуть постійно. В нашому варіанті - це підготовка і адаптація наших летовищ, наших оперативних аеродромів до прийому F-16. І ця підготовка проводиться

- сказав Ігнат.

Він зазначив, що не може розповісти на якому етапі йде підготовка, але додав, що адаптація аеродромів передбачає мінімальну підготовку злітно-посадкових смуг, аби західні літаки не мали перепон для зльотів та посадок з наших аеродромів.

"В нас багато оперативних аеродромів, але будуть визначені ті, з яких будуть працювати F-16. Так само підготовка місць та стоянок цих літаків має відбуватися, як і зараз відбувається з радянськими літаками, які нас є на озброєнні, шляхом розосередження, маскування", - додав Ігнат.

Речник розповів, що у 2012 та 2018 роках літаки F-16 та F-15 вже працювали з українських аеродромів, які покриті залізобетонними плитами, тому "жодних питань не має бути щодо того зможуть, чи не зможуть злітати літаки з наших аеродромів".

Нагадаємо

Наприкінці лютого Юрій Ігнат заявляв, що Україна адаптує інфраструктуру під літаки F-16, що дозволить виконувати завдання зі злітно-посадкових смуг і утримуватись на аеродромах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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