Україна вже адаптує інфраструктуру під літаки F-16 - Ігнат

Україна адаптує інфраструктуру під літаки F-16, що дозволить виконувати завдання зі злітно-посадкових смуг і утримуватись на аеродромах. Про це в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

Як розповів Ігнат, інфраструктура для винищувачів F-16 в Україні і її готовність є дуже непростим питанням, бо для того, щоб підготувати це капітально, потрібні роки.

Ідеально сьогодні було б взагалі це під землю заховати, як Іран це робить. І все, мати спокій мати. Або будувати залізобетонні сховища, які б протистояли балістичним ракетам. По-перше, пасивна оборона - це сховища, інфраструктура, по-друге - інфраструктура повинна бути захищеною засобами ППО. Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація – це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах – сказав Ігнат.

Речник також прокоментував інформацію ЗМІ про постачання F-16 у червні цього року.

Єдине, що можу підтвердити - дійсно є план дій, він відбувається, літаки готові передати наші партнери Україні. Ті країни, які зголосились на це. Мова йде не лише про передачу, а і про подальше обслуговування літаків, фінансування цього процесу, модернізація літаків - додав Ігнат.

Він додав, що ті країни, які передають літаки, також сприяють і підготовці пілотів. "У навчанні інженерів, офіцерів, наземного персоналу, інших.

Оплачувати навчання теж потрібно. Тому й створена авіаційна коаліція з багатьох країн, які допомагають нам усі ці процеси робити одночасно, аби в якийсь момент найближчим часом, уже б хотілося сказати цей термін, коли з'являться перші F-16 в небі і допоможуть відігнати окупанта подалі від кордонів", – резюмував речник.

Нагадаємо

Україна може отримати перші винищувачі F-16 влітку, ймовірно йдеться про червень.

Повідомлень про розширення блокади польського кордону не отримували - Демченко