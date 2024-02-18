Україна може отримати перші F-16 у червні - ЗМІ

Україна може отримати перші винищувачі F-16 влітку, ймовірно йдеться про червень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Foreign Policy.

Деталі

Видання проаналізувало заяви європейських лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки.

SitRep повідомили два європейські чиновники, що Україна перебуває на шляху до отримання в червні винищувачів F-16 американського виробництва.

"Я думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, посилаючись на терміни, підтверджені іншим європейським чиновником, присутнім у Мюнхені.

Повідомляється, що уряд України очікує, що до кінця фінансового року в США 12 пілотів пройдуть навчання управлінню винищувачами.

Доповнення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування F-16.