Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 - Шмыгаль

Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания истребителей F-16 и надеется на их скорейшее поступление. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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С помощью партнеров будем и дальше усиливать ПВО. Надеемся на скорейшее поступление самолетов F-16, для обслуживания которых активно готовим инфраструктуру - сказал Шмыгаль.

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Представитель Воздушных сил полковник Юрий сообщал, что безусловно будущие истребители F-16 станут целью для оккупантов. Поэтому происходит серьезная подготовка, адаптация инфраструктуры для самолетов.

В интервью Голосу Америки украинский пилот с позывным Фантом рассказал, что обучение украинских летчиков на самолетах F-16 идет в полной мере, как и планировалось. Украинские пилоты поражены самолетами.

Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом, страна передаст 24 самолета F-16.