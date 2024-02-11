F-16 стануть ціллю для окупантів: Ігнат заявив, що відбувається адаптація інфраструктури в Україні

Безумовно майбутні винищувачі F-16 стануть ціллю для окупантів. Тому відбувається серйозна підготовка, адаптація інфраструктури для літаків.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє кореспондент УНН.

Можна було б вже розмістити їх (F-16 – ред.) тут й вони б злітали, як це робили у 2012 році, 2018 році американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно якесь управління ними, системи зв'язку тощо. Треба логістика безумовно, літаки потрібно обслуговувати та заправляти. Це можна робити й це робилось на території України

Він зауважив, що підготовка інфраструктури є дуже серйозною на сьогодні, особливо в умовах бойових дій. Адже потрібно підготувати, як самі злітно-посадкові смуги, так й сховища, для того, щоб ворог не міг вражати винищувачі.

Безумовно F-16 стане ласою ціллю для окупантів. Маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимося під щоденними обстрілами. Тому адаптація інфраструктури відбувається, пілоти навчаються