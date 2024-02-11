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F-16 станут целью для оккупантов: Игнат заявил, что происходит адаптация инфраструктуры в Украине

F-16 станут целью для оккупантов: Игнат заявил, что происходит адаптация инфраструктуры в Украине

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 10:04  •  3853 просмотра

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В Украине адаптируется инфраструктура для безопасной эксплуатации будущих истребителей F-16 и предотвращения их нападения со стороны российских вооруженных сил.

Безусловно будущие истребители F-16 станут целью для оккупантов. Поэтому происходит серьезная подготовка, адаптация инфраструктуры для самолетов.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает корреспондент УНН.    

Можно было бы уже разместить их (F-16 - ред.) здесь и они бы взлетали, как это делали в 2012 году, 2018 году американские F-15. Для того, чтобы осуществлять взлет и посадку, нужно какое-то управление ими, системы связи и тому подобное. Надо логистика безусловно, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины

- сказал Игнат.

Он отметил, что подготовка инфраструктуры является очень серьезной на сегодня, особенно в условиях боевых действий. Ведь нужно подготовить, как сами взлетно-посадочные полосы,  так и хранилища, для того, чтобы враг не мог поражать истребители.  

Безусловно F-16 станет лакомой целью для оккупантов. Должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами. Поэтому адаптация инфраструктуры происходит, пилоты учатся

- отметил Игнат.   

Дополнение

В интервью Голосу Америки  украинский пилот с позывным Фантом рассказал, что обучение украинских летчиков на самолетах F-16 идет в полной мере, как и планировалось. Украинские пилоты впечатлены самолетами.

 Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом, страна передаст 24 самолета F-16. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
yurii-ignatЮрий Игнат
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
F-16 стануть ціллю для окупантів: Ігнат заявив, що відбувається адаптація інфраструктури в Україні
F-16s will become a target for the occupiers: Ihnat says infrastructure is being adapted in Ukraine
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