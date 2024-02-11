F-16 станут целью для оккупантов: Игнат заявил, что происходит адаптация инфраструктуры в Украине
Киев • УНН
В Украине адаптируется инфраструктура для безопасной эксплуатации будущих истребителей F-16 и предотвращения их нападения со стороны российских вооруженных сил.
Безусловно будущие истребители F-16 станут целью для оккупантов. Поэтому происходит серьезная подготовка, адаптация инфраструктуры для самолетов.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает корреспондент УНН.
Можно было бы уже разместить их (F-16 - ред.) здесь и они бы взлетали, как это делали в 2012 году, 2018 году американские F-15. Для того, чтобы осуществлять взлет и посадку, нужно какое-то управление ими, системы связи и тому подобное. Надо логистика безусловно, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины
Он отметил, что подготовка инфраструктуры является очень серьезной на сегодня, особенно в условиях боевых действий. Ведь нужно подготовить, как сами взлетно-посадочные полосы, так и хранилища, для того, чтобы враг не мог поражать истребители.
Безусловно F-16 станет лакомой целью для оккупантов. Должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами. Поэтому адаптация инфраструктуры происходит, пилоты учатся
Дополнение
В интервью Голосу Америки украинский пилот с позывным Фантом рассказал, что обучение украинских летчиков на самолетах F-16 идет в полной мере, как и планировалось. Украинские пилоты впечатлены самолетами.
Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом, страна передаст 24 самолета F-16.
F-16 станут целью для оккупантов: Игнат заявил, что происходит адаптация инфраструктуры в Украине
В Украине адаптируется инфраструктура для безопасной эксплуатации будущих истребителей F-16 и предотвращения их нападения со стороны российских вооруженных сил.
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