Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планували
Київ • УНН
Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16 замість раніше запланованих 18. Міністр оборони країни оголосив про підготовку 6 додаткових літаків.
Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Таким чином країна передать 24 літаки F-16, повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонґрен, інформує УНН.
Міністерство оборони підготує ще 6 винищувачів F-16 для поставки в Україну. Таким чином, загальна кількість винищувачів зросте до 24
Вона зазначила, що перевага в повітрі від України має важливе значення для протидії російській агресії.
Доповнення
Як заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.