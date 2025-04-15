Кайса Оллонгрен

Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 та 7 двигунів до України, перші літаки будуть поставлені найближчим часом.
Винищувачі F-16, які Україна отримає цього літа, захищатимуть Харків від російських авіабомб, запущених з повітряного простору росії.
Україна та Нідерланди обговорили військову співпрацю, залучення підтримки для українських оборонних підприємств та програму створення реактивного винищувача F-16 під час візиту Міністра оборони Нідерландів.
Міністр оборони Нідерландів Кеса Оллонгрен заявила, що Нідерланди не виключають використання зброї за межами України, сподіваючись, що інші країни змінять свою позицію, оскільки Україна бореться за самооборону і територіальну цілісність.
Нідерланди пропонують іншим країнам-партнерам приєднатися , щоб зібрати і передати Україні щонайменш один комплекс ППО Patriot в найближчій перспективі.
Нідерланди поставлять Україні чергову партію бойових машин піхоти YPR-765 з дистанційно керованими бойовими станціями на прохання президента Зеленського.
Перші винищувачі F-16, які прибудуть в Україну цього року, не відіграватимуть ключової ролі через їхню недостатню кількість, вважає президент Володимир Зеленський.
Цього літа Україна отримає перші винищувачі F-16 з Данії, але Київ має підготувати інфраструктуру та забезпечити можливості для технічного обслуговування винищувачів.
Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться наприкінці цього тижня, повідомила очільниця Міноборони Нідерландів.
Нідерланди виділяють понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи, спрямовані на швидке постачання додаткових систем протиповітряної оборони, дальнього і ближнього радіусу дії, а також артилерійських боєприпасів в Україну для підтримки її оборони від Росії.
Ще три винищувачі багатоцільові F-16 були розгорнуті в Румунії, де невдовзі планують розпочати навчання українських пілотів.
Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів Оллонгреном, подякував Нідерландам за військову допомогу на суму 2 млрд євро у 2024 році та винищувачі F-16, а також обговорив посилення протиповітряної оборони України, артилерії, бронетехніки та безпілотників.
Нідерланди розпочали передачу безпілотників Україні в рамках міжнародної коаліції безпілотників для підтримки оборонних потреб України.
Нідерланди приєднаються до військової коаліції з Великою Британією та іншими союзниками, щоб надати Україні передові технології безпілотників для посилення її наступальних можливостей проти росії.
Нідерландські судновласники звертаються до Міністерства оборони з проханням надати дозвіл на озброєну охорону кораблів, що проходять через Червоне море, у зв'язку зі збільшенням кількості нападів з боку хуситів.
Нідерланди погодилися передати Україні ще 6 винищувачів F-16, довівши їхню загальну кількість до 24, а міністр оборони України подякував голландській колезі за непохитну підтримку у боротьбі з російськими окупантами.
Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16 замість раніше запланованих 18. Міністр оборони країни оголосив про підготовку 6 додаткових літаків.
Речник Військово-повітряних сил України заявив, що країна отримає перші винищувачі F-16 від союзників до кінця 2024 року, на тлі того, що українські пілоти наразі проходять підготовку на цих літаках, зокрема, у Данії.
Уряд Нідерландів оголосив про виділення 122 мільйонів євро нової військової допомоги Україні, в тому числі 87 мільйонів євро на артилерійські снаряди, 25 мільйонів на закупівлю зброї та 10 мільйонів на посилення кіберзахисту України.