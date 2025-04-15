Кайса Оллонгрен

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21452 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140879 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128418 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130216 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127933 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129768 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193693 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76979 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164178 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115779 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну

Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 та 7 двигунів до України, перші літаки будуть поставлені найближчим часом.

Війна • 1 липня, 23:49 • 23291 перегляди

F-16, які прибудуть в Україну влітку, можуть стати на захист Харкова - The Gurdian

Винищувачі F-16, які Україна отримає цього літа, захищатимуть Харків від російських авіабомб, запущених з повітряного простору росії.

Війна • 20 червня, 09:01 • 23030 перегляди

F-16, військове співробітництво та підтримка українських оборонних підприємств: Умєров зустрівся із главою Міноборони Нідерландів

Україна та Нідерланди обговорили військову співпрацю, залучення підтримки для українських оборонних підприємств та програму створення реактивного винищувача F-16 під час візиту Міністра оборони Нідерландів.

Війна • 10 червня, 17:18 • 22039 перегляди

"Ніколи цього не виключала": міністр оборони Нідерландів сподівається на зміну позиції інших країн щодо використання зброї за межами України

Міністр оборони Нідерландів Кеса Оллонгрен заявила, що Нідерланди не виключають використання зброї за межами України, сподіваючись, що інші країни змінять свою позицію, оскільки Україна бореться за самооборону і територіальну цілісність.

Війна • 28 травня, 11:04 • 22068 перегляди

Нідерланди пропонують у співпраці зібрати систему ППО Patriot та передати її Україні

Нідерланди пропонують іншим країнам-партнерам приєднатися , щоб зібрати і передати Україні щонайменш один комплекс ППО Patriot в найближчій перспективі.

Політика • 28 травня, 08:25 • 20774 перегляди

Нідерланди поставлять Україні партію бойових машин піхоти YPR-765

Нідерланди поставлять Україні чергову партію бойових машин піхоти YPR-765 з дистанційно керованими бойовими станціями на прохання президента Зеленського.

Війна • 20 травня, 19:37 • 61524 перегляди

Зеленський заявив, що перші F-16 не зіграють ключової ролі

Перші винищувачі F-16, які прибудуть в Україну цього року, не відіграватимуть ключової ролі через їхню недостатню кількість, вважає президент Володимир Зеленський.

Війна • 18 травня, 14:31 • 101030 перегляди

Україна отримає перші літаки F-16 цього літа - міністерка оборони Нідерландів

Цього літа Україна отримає перші винищувачі F-16 з Данії, але Київ має підготувати інфраструктуру та забезпечити можливості для технічного обслуговування винищувачів.

Війна • 8 травня, 12:33 • 24056 перегляди

Рамштайн-21: голова Міноборони Нідерландів анонсувала зустріч на кінець тижня

Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться наприкінці цього тижня, повідомила очільниця Міноборони Нідерландів.

Війна • 22 квітня, 14:25 • 24609 перегляди

Нідерланди виділять понад 200 мільйонів на боєприпаси для української ППО та артилерії

Нідерланди виділяють понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи, спрямовані на швидке постачання додаткових систем протиповітряної оборони, дальнього і ближнього радіусу дії, а також артилерійських боєприпасів в Україну для підтримки її оборони від Росії.

Війна • 19 квітня, 16:24 • 26680 перегляди

До Румунії перекинули ще три винищувачі F-16, на яких згодом навчатимуть українських пілотів

Ще три винищувачі багатоцільові F-16 були розгорнуті в Румунії, де невдовзі планують розпочати навчання українських пілотів.

Війна • 17 квітня, 15:46 • 19761 перегляди

Ситуація на полі бою та євроатлантичні прагнення України: Зеленський зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів

Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів Оллонгреном, подякував Нідерландам за військову допомогу на суму 2 млрд євро у 2024 році та винищувачі F-16, а також обговорив посилення протиповітряної оборони України, артилерії, бронетехніки та безпілотників.

Війна • 20 березня, 16:28 • 25472 перегляди

Нідерланди почали передавати Україні дрони

Нідерланди розпочали передачу безпілотників Україні в рамках міжнародної коаліції безпілотників для підтримки оборонних потреб України.

Війна • 20 лютого, 03:38 • 35342 перегляди

Нідерланди приєдналися до коаліції дронів для України

Нідерланди приєднаються до військової коаліції з Великою Британією та іншими союзниками, щоб надати Україні передові технології безпілотників для посилення її наступальних можливостей проти росії.

Війна • 14 лютого, 12:09 • 26397 перегляди

Судновласники у Нідерландах просять в Міноборони дозволу на охорону у Червоному морі

Нідерландські судновласники звертаються до Міністерства оборони з проханням надати дозвіл на озброєну охорону кораблів, що проходять через Червоне море, у зв'язку зі збільшенням кількості нападів з боку хуситів.

Новини Світу • 7 лютого, 01:00 • 27091 перегляди

Умєров подякував Нідерландам за ще шість літаків F-16

Нідерланди погодилися передати Україні ще 6 винищувачів F-16, довівши їхню загальну кількість до 24, а міністр оборони України подякував голландській колезі за непохитну підтримку у боротьбі з російськими окупантами.

Війна • 5 лютого, 15:29 • 28560 перегляди

Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планували

Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16 замість раніше запланованих 18. Міністр оборони країни оголосив про підготовку 6 додаткових літаків.

Війна • 5 лютого, 14:08 • 26366 перегляди

Ігнат впевнений, що до кінця року Україна отримає перші літаки F-16

Речник Військово-повітряних сил України заявив, що країна отримає перші винищувачі F-16 від союзників до кінця 2024 року, на тлі того, що українські пілоти наразі проходять підготовку на цих літаках, зокрема, у Данії.

Війна • 1 лютого, 07:59 • 27100 перегляди

Снаряди, озброєння та кібербезпека: Нідерланди виділили 122 мільйони євро на допомогу Україні

Уряд Нідерландів оголосив про виділення 122 мільйонів євро нової військової допомоги Україні, в тому числі 87 мільйонів євро на артилерійські снаряди, 25 мільйонів на закупівлю зброї та 10 мільйонів на посилення кіберзахисту України.

Війна • 30 січня, 09:40 • 29452 перегляди