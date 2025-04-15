Кайса Оллонгрен

Ігнат впевнений, що до кінця року Україна отримає перші літаки F-16

Речник Військово-повітряних сил України заявив, що країна отримає перші винищувачі F-16 від союзників до кінця 2024 року, на тлі того, що українські пілоти наразі проходять підготовку на цих літаках, зокрема, у Данії.