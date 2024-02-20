Нідерланди почали передавати Україні дрони
Київ • УНН
Нідерланди розпочали передачу безпілотників Україні в рамках міжнародної коаліції безпілотників для підтримки оборонних потреб України.
Нідерланди, які раніше приєдналися до коаліції дронів, вже почали передавати Україні БПЛА. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв'ю Delfi, передає УНН.
Деталі
Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України
Вона також нагадала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції протиповітряної оборони для України.
Наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі. Тож має сенс брати участь у такого роду коаліції. І я думаю, що, як і у випадку з безпілотниками, нам потрібно дуже точно визначити, що потрібне Україні
Окрім того, Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українських пілотів на F-16.
Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16 разом із Данією та Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим. Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу
Нідерланди приєдналися до коаліції дронів для України14.02.24, 14:09 • 26397 переглядiв