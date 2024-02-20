Нідерланди почали передавати Україні дрони

Нідерланди, які раніше приєдналися до коаліції дронів, вже почали передавати Україні БПЛА. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв'ю Delfi, передає УНН.

Деталі

Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України

Вона також нагадала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції протиповітряної оборони для України.

Наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі. Тож має сенс брати участь у такого роду коаліції. І я думаю, що, як і у випадку з безпілотниками, нам потрібно дуже точно визначити, що потрібне Україні