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Актуальне
Нідерланди почали передавати Україні дрони

Нідерланди почали передавати Україні дрони

Київ • УНН

 • 35342 перегляди

Нідерланди розпочали передачу безпілотників Україні в рамках міжнародної коаліції безпілотників для підтримки оборонних потреб України.

Нідерланди, які раніше приєдналися до коаліції дронів, вже почали передавати Україні БПЛА. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв'ю Delfi, передає УНН.

Деталі

Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України

сказала Оллонґрен.

Вона також нагадала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції протиповітряної оборони для України.

Наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі. Тож має сенс брати участь у такого роду коаліції. І я думаю, що, як і у випадку з безпілотниками, нам потрібно дуже точно визначити, що потрібне Україні

зазначила міністерка.

Окрім того, Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українських пілотів на F-16.

Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16 разом із Данією та Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим. Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу

зазначила глава Міноборони Нідерландів.

Нідерланди приєдналися до коаліції дронів для України14.02.24, 14:09 • 26397 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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