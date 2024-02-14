Нідерланди приєдналися до коаліції дронів для України
Київ • УНН
Нідерланди приєднаються до військової коаліції з Великою Британією та іншими союзниками, щоб надати Україні передові технології безпілотників для посилення її наступальних можливостей проти росії.
Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Велику Британію, яка постачатиме Україні передові технології безпілотників і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти росії, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Reuters, пише УНН.
Обіцянка Нідерландів іде на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які нідерландці обіцяли Україні, вказує видання.
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Для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, вже виділених на 2024 рік, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен напередодні дводенних зустрічей міністрів оборони НАТО в Брюсселі, які починаються в середу.
"Ми, звичайно, знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Ось чому ми приєднуємося до коаліції дронів, яку Україна створила разом із Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та надаємо саме те, що потрібне Україні
Міністерство оборони України оголосило про участь Великої Британії у відповідній коаліції минулого місяця.
Дрони стали важливою частиною військових стратегій як України, так і росії для розвідки та завдання ударів по цілях, багато в чому завдяки їх відносно низькій вартості, зазначає видання.
І Велика Британія, і Нідерланди, як повідомляє видання, уже допомагали Україні нарощувати свій парк дронів.
"Новим є те, що ми зараз формуємо цю коаліцію. Тобто ми з'єднуємо, скажімо, те, що ми робимо окремо, в одну коаліцію, яка зможе відповісти на нові вимоги України... І я думаю, що в цьому сила цієї коаліції", - сказала вона у своєму офісі у Гаазі.
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Працюючи разом, коаліція зможе відреагувати на зміну тактики Києва під час війни, зазначає видання.
"І я думаю, що сила цієї коаліції буде в тому, що вона зможе у дуже короткостроковій перспективі надати їм те, що їм потрібне", - сказала вона.
Оллонгрен заявила, що Нідерланди передадуть високотехнологічний досвід із комерційного сектору, але відмовилася надати технічні чи фінансові подробиці.
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