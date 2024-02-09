Майже всі замовлення на виробництво дронів отримують українські компанії - Данілов

Майже всі державні замовлення на виробництво дронів отримують українські компанії. Про це у коментарі Українському радіо заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише УНН.

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У нас на сьогодні є замовлення (стосовно безпілотників – ред.), 90% з яких отримують саме наші виробники, котрі виробляють ці засоби ураження на території України. Ми готові їх контрактувати по максимуму, щоби забезпечити ЗСУ саме цими засобами ураження

У Мінцифри привітали рішення про створення Сил безпілотних систем

Він також прокоментував рішення президента України щодо створення нового роду військ - Сил безпілотних систем. За його словами, війна змінилась у бік технологій.

Те, що президент видав указ про створення нового виду військ свідчить, що ми свідомі того, якою буде війна майбутнього, яка вже сьогодні є на нашій території. Безпілотні літальні апарати, роботизована техніка все більше і більше включатиметься в цей процес