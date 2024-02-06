У Мінцифри привітали рішення про створення Сил безпілотних систем

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ — Сил безпілотних систем. Рішення привітав й міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Надважливе та історичне рішення! Потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України. .. Дякую Президенту за таке важливе рішення для Сил оборони. – зазначив Федоров.

Деталі

Федоров зазначив, що роти ударних дронів на рівні бригад у ЗСУ створили ще рік тому.

З першого дня ми брали участь у їх розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію. За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. ,– розповів міністр.

Він підкреслив, що абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками. Зокрема, не останню роль у війні відіграють й морські дрони.

Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували чорноморський флот рф і скоро виженемо його з українського Криму остаточно. – висловив опитимістичний прогноз Федоров.

У межах кластера Brave1 українські військові, чиновники та розробники активно працюють над створенням нових безпілотників, що берегтимуть життя наших захисників, та будуть еіективно нищити ворога.

У межах кластера Brave1 активно працюємо над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову. А головне — кожен дрон рятує життя наших героїв! – пояснив міністр цифрової трансформації.

Додатково

Раніше Федоров повідомив, що за минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили майже півтори сотні окупантів та близько 400 опорних пунктів росіян.