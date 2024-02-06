За тиждень "Армія дронів" знищила майже 400 опорних пунктів росіян

За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили майже півтори сотні окупантів та близько 400 опорних пунктів росіян. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, на фронті працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами.

За минулий тиждень вони вразили:

44 танки,

74 бойові броньовані машини



14 складів із боєкомплектами й паливом



14 самохідних артилерійських установок;



57 гармат;



109 вантажівок та одиниць спецтранспорту



397 опорних пунктів;



141 одиницю особового складу



4 РСЗВ

ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини

Доповнення

Зазначається, що до звіту увійшли лані роти НГУ, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження ліквідації цілей.

Нагадаємо

На лівому березі Дніпра у Херсонській області Сили оборони України знищили понад пів сотні російських загарбників, а також гармату, міномет та ворожий пункт управління безпілотниками.