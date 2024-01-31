ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини
Київ • УНН
Українські військові знищили дві російські системи залпового вогню "Град", які використовувалися для обстрілу правого берега Херсонської області.
Українські бійці знищили дві ворожі реактивні системи "Град", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонської області. Про це у Telegram повідомляють Сили оборони півдня України, пише УНН.
Покращення погоди від наших артилеристів. Завдяки контрольованому і концентрованому "підвищенню температури" по місцях дислокації "Градів" на лівому березі, у мешканців правобережжя реактивних "опадів" буде менше,
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У результаті бойової роботи ЗСУ знищили два російські "Гради".
Це не просто хороший прогноз, це - влучна робота!,
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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 385 230 осіб, 6310 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.