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ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини

ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини

Київ • УНН

 • 20284 перегляди

Українські військові знищили дві російські системи залпового вогню "Град", які використовувалися для обстрілу правого берега Херсонської області.

Українські бійці знищили дві ворожі реактивні системи "Град", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонської області. Про це у Telegram повідомляють Сили оборони півдня України, пише УНН.

Покращення погоди від наших артилеристів. Завдяки контрольованому і концентрованому "підвищенню температури" по місцях дислокації "Градів" на лівому березі, у мешканців правобережжя реактивних "опадів" буде менше,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У результаті бойової роботи ЗСУ знищили два російські "Гради".

Це не просто хороший прогноз, це - влучна робота!,

- додали в Силах оборони.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 385 230 осіб, 6310 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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