Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 385 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 385 230 осіб, 6310 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 385 230 (+1090) осіб,

• танків ‒ 6310 (+10),

• бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32),

• артилерійських систем – 9195 (+51),

• РСЗВ – 974 (+2),

• засобів ППО ‒ 663 (+0),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),

• крилатих ракет ‒ 1846 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 23 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40),

• спеціальної техніки ‒ 1452 (+4).

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