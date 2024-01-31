Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 385 тисяч
Київ • УНН
Українські військові повідомили, що втрати росії з моменту вторгнення сягнули близько 385 230 осіб особового складу та понад 6 000 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 385 230 осіб, 6310 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 385 230 (+1090) осіб,
• танків ‒ 6310 (+10),
• бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32),
• артилерійських систем – 9195 (+51),
• РСЗВ – 974 (+2),
• засобів ППО ‒ 663 (+0),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
• крилатих ракет ‒ 1846 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40),
• спеціальної техніки ‒ 1452 (+4).
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