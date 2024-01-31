Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 385 230 человек, 6310 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составляли:

- личного состава - около 385 230 (+1090) человек,

- танков - 6310 (+10),

- боевых бронированных машин - 11757 (+32),

- артиллерийских систем - 9195 (+51),

- РСЗВ - 974 (+2),

- средств ППО - 663 (+0),

- самолетов - 332 (+0),

- вертолетов - 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7100 (+16),

- крылатых ракет - 1846 (+0),

- кораблей/катеров - 23 (+0),

- подводных лодок - 1 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40),

- специальной техники - 1452 (+4).

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