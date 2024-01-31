Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129702 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127279 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148174 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160837 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  150497 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч

Украинские военные сообщили, что потери россии с момента вторжения достигли около 385 230 человек личного состава и более 6 000 танков.

Война •   •  14813 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч

В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 14 из 20 беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками над Украиной в ночь на 31 января.

Война •   •  16003 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"

Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор

Правительство подало обновленный законопроект о мобилизации, который в частности внедряет изменения относительно призывного возраста, военной подготовки и призыва на срочную службу. Что именно предлагают законодатели выяснил и систематизировал корреспондент УНН Павел Башинский.

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Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор

Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале февраля в Украине ожидается мокрый снег и небольшие морозы, 31 января без осадков, местами туман и гололедица.

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Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля

В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.

Новости Мира •   •  15731 просмотра
В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  15870 просмотра
Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.

Новости Мира •   •  16363 просмотра
Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января

Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры. Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.

УНН Lite •   •  17864 просмотра
Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января

Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование

Наличие домашнего животного в семье делает детей более активными, что, в свою очередь, снижает риск хронических заболеваний, - показало австралийское исследование.

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Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование

россияне на ВОТ Запорожской области запретили врачам использовать соцсети

На ВОТ Запорожской области сотрудникам больницы запрещают пользоваться социальными сетями и угрожают увольнением. Это попытка предотвратить утечку информации о потерях российских войск.

Война •   •  24113 просмотра
россияне на ВОТ Запорожской области запретили врачам использовать соцсети