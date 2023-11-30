В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
Силы обороны Украины уничтожили 14 из 20 беспилотников "шахед", запущенных рф
Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками. Враг также нанес удар по Донецкой области восемью ракетами С-300. Об этом сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 30 ноября 2023 года, как сообщается, противник атаковал 20-ю ударными БПЛА типа Shahed с двух направлений: оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - рф. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донецкой областью восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.
В результате боевой работы уничтожено 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства
К отражению воздушного нападения привлечены, истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил ты Сил обороны Украины.
Дополнение
Ночью россияне ударили шестью ракетами С-300 по Донбасу: 10 человек ранены, под завалами люди.
В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"
Силы обороны Украины уничтожили 14 из 20 беспилотников "шахед", запущенных рф.
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