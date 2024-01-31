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У небі над Україною вночі знищили 14 із 20 ворожих "шахедів"

У небі над Україною вночі знищили 14 із 20 ворожих "шахедів"

Київ • УНН

 • 22393 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 14 з 20 безпілотників типу "шахед", запущених російськими військами над Україною в ніч на 31 січня.

Сили оборони у ніч на 31 січня у небі над Україною знищили 14 з 20 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У ніч на 31 січня 2024 року, як повідомляється, противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, Чауда та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Воронезької обл. – рф та з Криму.

"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - ідеться у повідомленні.

Окупанти атакували Харків "шахедом": є пожежа на місці влучання30.01.24, 22:57 • 29743 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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