Окупанти атакували Харків "шахедом": є пожежа на місці влучання
Київ • УНН
У Харкові пролунали вибухи. Міський голова повідомляє про влучання та пожежу. Інформації про постраждалих немає.
У Харкові лунають вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупанти атакували "шахедом", є пожежа на місці влучання, передає УНН.
"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місці влучання. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив Терехов.
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив інформацію про вибухи.
У Повітряних силах попередили про ворожий безпілотник у районі Харкова.