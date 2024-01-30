Окупанти атакували Харків "шахедом": є пожежа на місці влучання

У Харкові лунають вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупанти атакували "шахедом", є пожежа на місці влучання, передає УНН.

"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місці влучання. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив Терехов.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив інформацію про вибухи.

У Повітряних силах попередили про ворожий безпілотник у районі Харкова.