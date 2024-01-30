Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания
Киев • УНН
В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.
В Харькове раздаются взрывы. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, оккупанты атаковали "шахедом", есть пожар на месте попадания, передает УНН.
"Удар "шахеда" по городу. Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Терехов.
Добавим
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил информацию о взрывах.
В Воздушных силах предупредили о вражеском беспилотнике в районе Харькова.
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания
В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.
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