ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили две российские системы залпового огня "Град", которые использовались для обстрела правого берега Херсонской области.
Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы "Град", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.
Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному "повышению температуры" по местам дислокации "Градов" на левом берегу, у жителей правобережья реактивных "осадков" будет меньше,
Детали
В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских "Града".
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 385 230 человек, 6310 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины
Украинские военные уничтожили две российские системы залпового огня "Град", которые использовались для обстрела правого берега Херсонской области.
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