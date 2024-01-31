ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы "Град", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному "повышению температуры" по местам дислокации "Градов" на левом берегу, у жителей правобережья реактивных "осадков" будет меньше, - говорится в сообщении.

Детали

В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских "Града".

Это не просто хороший прогноз, это - точная работа - добавили в Силах обороны.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 385 230 человек, 6310 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.