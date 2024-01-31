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ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 10:28  •  11424 просмотра

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Украинские военные уничтожили две российские системы залпового огня "Град", которые использовались для обстрела правого берега Херсонской области.

Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы "Град", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному "повышению температуры" по местам дислокации "Градов" на левом берегу, у жителей правобережья реактивных "осадков" будет меньше,

- говорится в сообщении.

Детали

В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских "Града".

Это не просто хороший прогноз, это - точная работа

- добавили в Силах обороны.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 385 230 человек, 6310 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини
Ukrainian Armed Forces destroy two Grad rocket launchers used by Russians to shell the right bank of Kherson region
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